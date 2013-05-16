У Києві відкривається виставка Никифора Дровняка

Сьогодні у Національному музеї українського народного декоративного мистецтва триватиме виставка творів видатного польсько-українського художника-примітивіста Никифора (Дровняка) з колекції Окружного музею у Новому Сончі (Польща). Про це інформує Польский інститут у Києві.

На виставці (триватиме до 30 червня) буде представлено 100 творів художника різних періодів і різної тематики, які виявляють яскраву самобутність і неординарність творчого стилю митця, що й здобули йому світову славу.

У своїх творчих пошуках Никифор дотримувався християнської філософії, тому біблійна тема – одна з провідних у його малярстві. Багатою є і його спадщина світської тематики – сотні картин, які розповідають про життя українських лемків та їхньої батьківщини – Лемківщини.

На відкритті заспіває зірка лемківської пісні – Юля Дошна.

17 травня з 15:00 до 18:00 у Малому залі Будинку кіно, Саксаганського, 6, у рамках проекту, відбудеться показ фільму «Мій Никифор» режисера Кшиштофа Краузе та зустріч із режисером.