Туристи зафарбували доісторичні фрески портретом Боба Марлі

Сучасні туристи руйнують цінні доісторичні фрески, розташовані в гірському районі плато Гільф-ель-Кебір на межі Єгипту, Судану та Лівії. Німецький археолог професор Рудольф Купер та його колеги з місцевих археологічних організацій виявили новітні розписи поверх стародавніх (5-7 тисяч років): гігантський портрет Боба Марлі, зображення напівголої жінки, численні автографи туристів.

На рік цей віддалений пустинний район (500 кілометрів від Каїра) відвідують близько 800 туристів, у 2007-му році їх очікується 1000. Популярність цих фресок частково зобов`язана роману Майкла Ондатже "Англійський пацієнт" і його екранізації (і там, і там фігурує знаменита своїми розписами Печера плавців).

Судан, Лівія та Єгипет планують у грудні провести трибічні консультації з питань охорони наскального живопису в регіоні. Єгипет уже зробив сектор, який належав йому, національним парком, у перспективі так само повинні вчинити і його сусіди, а потім країни подадуть заявку в ЮНЕСКО, щоб район одержав статус пам`ятника усесвітньої спадщини, яка охоронятиметься.

Професор Купер і Вища рада з вивчення старовини Єгипту організовують в оазисі Дахла, звідки відправляються більшість екскурсій углиб пустелі, музей і освітній центр. У цей же час волонтери з числа місцевих жителів, студентів і європейських захисників стародавнього мистецтва виїжджатимуть у фрескові комплекси, щоб збирати сміття. У 2005 році вони вивезли з Гільф-ель-Кебір 11 тонн, у 2006 році - 4,5 тонни.

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