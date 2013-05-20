Гурт Karbido презентує в Україні унікальний аудіо-перфоманс

У рамках міні-туру (Одеса, Київ, Львів) польський гурт Karbido (відомий своєю співпрацею з українським письменником Юрієм Андруховичем) відвідає три українських міста зі своїм унікальним аудіо-перфомансом "Столик", що вже понад шість років збирає захоплені відгуки та найвищі нагороди музичних фестивалів по всьому світу.

«Година надзвичайної музики. Проект світового рівня — абсолютний музичний авангард, доказ того що в музиці нас може обмежувати лише наша власна уява. Спеціально сконструйований стіл стає інструментом — звуки, які музиканти видобувають з нього, використовуючи ножі, склянки, палички, смички і закамуфльовані струни, захоплюють. Karbido грають музичний спектакль, створюючи з мимовільного, бездумного постукування по столі власну добірку ритмів, повну натяків на культурні архетипи різних сторін світу, - зазначають організатори.

Проект пережив уже 200 показів у Польщі, а також Німеччині, Франції, Нідерландах, Іспанії, Ізраїлі, Ірландії, Великобританії, Австралії, Гонгконгу та ін. Серед останніх нагород — за найкращий перформанс на фестивалі FRINGE WORLD (Перт, Австралія, 2012) і приз глядацьких симпатій на міжнародному театральному фестивалі FADJR (Тегеран, Іран, 2010).

Розклад міні-туру:

14 червня — Одеса, Єврейский культурний центр Beit Grand (вул. Ніжинська, 77/79),

17 червня — Київ, Мала зала Національного палацу мистецтв «Україна» (вул. Велика Васильківська, 103),

19 червня — Львів, Львівський академічний театр імені Леся Курбаса (вул. Леся Курбаса, 3).



