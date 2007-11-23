Помер великий хореограф Моріс Бежар (4 фото)

Французький хореограф Моріс Бежар помер у віці 80 років, повідомляє AFP.

Про смерть хореографа повідомили представники компанії Bejart Ballet Lausanne, заснованої самим Бежаром в Швейцарії 1987 року. Як повідомляє Лента.ру, співробітники компанії повідомили про смерть хореографа перш за все танцівників.

Реформатор балету, уродженець Франції, який півстоліття пропрацював за межами своєї батьківщини (останні двадцять років - в Швейцарії), Моріс Бежар помер в одній з клінік Лозанни. У нього були хворі нирки і серце.

З Бежаром мали за честь працювати всі світові зірки, зокрема Сільві Гійом, Михайло Баришников, Рудольф Нурієв, Хорхе Донн. Музику для його вистав писали П’єр Бульоз і Ніно Рота. Джанні Версаче робив для танцівників Бежара костюми.Трупа Bejart Ballet об`їздила зі своїми спектаклями весь світ. Найбільші сучасні постановники переконані, що Моріс Бежар був найважливішою людиною в історії танцю в XX столітті.

Моріс Бежар (справжнє прізвище – Берже) народився 1 січня 1927 року в Марселі. Він вивчав хореографію в Парижі та Лондоні. Псевдонім він запозичив у дружини драматурга Мольєра – Арманди Бежар.

Чуттєву стилістику Бежара у Франції 50-х років не сприйняли, і він багато працював в інших європейських країнах. Його перший сценічний тріумф відбувся в Брюсселі 1959 року, коли він поставив там "Весну священну" на музику Ігоря Стравінського.

З 1994 року Моріс Бежар був обраний до Французької Академії.

Остання прем`єра Бежара була призначена на 20 грудня 2007 року.

Фотографії з сайту Bejart Ballet Lausanne