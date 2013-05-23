У столиці визначили кращих митців року - Попов вручив премію «Київ»

Сьогодні голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов урочисто вручив мистецьку премію «Київ».

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, переможці отримали дипломи, нагрудні знаки та грошові премії.

Так, за вагомий особистий внесок у розвиток національної культури та високу професійну майстерність нагороджено семеро видатних киян:

- у галузі літератури мистецьку премію «Київ» ім. Євгена Плужника отримав Микола Славінський – член Національної спілки письменників України – за поетичну збірку «Тайнопис миті» (2012 р.);

- у галузі кіномистецтва мистецьку премію «Київ» ім. Івана Миколайчука отримала Людмила Лемешева – заслужений діяч мистецтв України, член Національної спілки кінематографістів України та Сергій Лисенко – режисер, член Національної спілки кінематографістів України – за документальний фільм «Таємна свобода»;

- у галузі музичної композиції мистецькою премією «Київ» ім. Артемія Веделя нагороджена Вікторія Полєва – член Національної спілки композиторів України – за твір «Ars moriendi» – книга пісень для голосу, фортепіано, тинг-ша та фонограми (2012 р.);

- у галузі журналістики (мистецька премія «Київ» ім. Анатолія Москаленка) нагороджена Валентина Осипець (творчий псевдонім Валентина Давиденко) – заслужений журналіст України, член Національної спілки журналістів України та Національної спілки письменників України, поетеса, перекладач, художник – за високу професійну майстерність, культурно-просвітницькі та мистецькі програми радіо «Голос Києва» («Світ розмаїтий», «Портрети і дзеркала», «Художнє ательє»), глибоке висвітлення культурно-мистецького життя столиці України у ЗМІ;

- у галузі народного декоративного мистецтва мистецькою премією «Київ» ім. Сергія Колоса удостоєна Ольга Шинкаренко – член Національної спілки майстрів народного мистецтва України, Національної спілки художників України – за серію творів (2010- 2012 рр.);

- у галузі образотворчого мистецтва мистецька премія «Київ» ім. Сергія Шишка дісталася Василю Корчовому – скульптору, члену Національної спілки художників України – за серію робіт 2010-2012 рр.

Як повідомлялося, премія започаткована 13 років тому з метою відзначення та підтримки найкращих митців Києва, які є гордістю сучасної національної культури. Наразі вона є другою за розміром нагородою в Україні після Національної премії імені Тараса Шевченка. Її розмір становить 25 тис. грн.

За роки існування лауреатами Мистецької премії «Київ» стали кіноактори Броніслав Брондуков та Іван Гаврилюк, артисти театру і кіно Остап Ступка та Олексій Богданович, кінематографісти Юрій Одинокий, Роман Балаян та Богдан Жолдак, композитори Євген Станкович і Мирослав Скорик та багато інших відомих митців.