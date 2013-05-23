Міжнародного Букера цього року дали американці за «стислість і точність»

Американська письменниця Лідія Девіс стала володаркою Міжнародної Букерівської премії.

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на сайт «Букера».

65-річна Лідія Девіс відома, в основному, як автор коротких оповідань та есе. За свою письменницьку кар`єру вона опублікувала лише один повноцінний роман - «Кінець історії», що вийшов у 1994 році.

Девіс також перекладала англійською класику французької літератури, зокрема, Марселя Пруста і Гюстава Флобера.

Девіс стала лауреатом премії за підсумками голосування журі, що складається з п`яти осіб. У творчості письменниці, в першу чергу, були відзначені «стислість і точність вислову».

Крім Девіс, в шорт-листі міжнародного «Букера» були ще дев`ять письменників. Серед них фігурував і представник Росії Володимир Сорокін з романом «День опричника».

Міжнародна Букерівська премія вручається з 2005 року раз на два роки. На неї можуть претендувати письменники не з Великобританії, твори яких були перекладені англійською мовою. Лауреат премії отримує грошову винагороду у розмірі 60 тисяч фунтів стерлінгів.