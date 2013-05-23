Перше видання «Гаррі Поттера» з малюнками авторки продали за $228 тисяч

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Рідкісне перше видання «Гаррі Поттера» Джоан Роулінґ із коментарями та малюнками авторки продано на аукціоні Sotheby’s у Лондоні майже за 228 000 доларів, передає ЛітАкцент з посиланням на bfm.ru.

Перший наклад книжки про хлопчика-чарівника вийшов у 1997 році й становив усього 500 примірників. Проданий на аукціоні екземляр містить 22 оригінальні ілюстрації Роулінґ і 43 сторінки авторських роздумів. Представник Sotheby’s заявив, що лот пішов з молотка за рекордно високу ціну.

Ім’я нового власника видання не розголошується. Аукційний дім повідомив, що він брав участь у торгах по телефону.

Усього на аукціоні було представлено 51 перше видання книжок популярних британських авторів. Найдорожчими лотами аукціону стали «Матильда» Роальда Даля (35,4 тисячі доларів), «Залишок дня» Кадзуо Ісіґуро (27,2 тисячі доларів) і «Метроленд» Джуліана Барнса (21,2 тисячі доларів). Одержані кошти підуть у фонд британської благодійної організації English PEN.

Джерело: ЛітАкцент