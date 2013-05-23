На Полтавщині встановлять ще 6 пам’ятників Шевченку

Полтавська обласна рада виділила 417,5 тис. грн на встановлення пам`ятників Тарасу Шевченку в області.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято сьогодні, 23 травня, на сесії облради.

На засіданні начальник управління культури Полтавської ОДА Геннадій Фасій повідомив депутатам, що пам`ятники поетові планується встановити в таких населених пунктах, як Гадяч, Глобино, Козельщина, Чорнухи, Чутове, Опішня.

«Ця сума (417,5 тис. грн) піде як співфінансування, - сказав Фасій. - Тобто кошти на встановлення пам`ятників направлять не тільки з обласного бюджету, свій внесок зроблять і спонсори».

Керівник полтавської обласної організації КПУ Олександр Масенко виступив проти виділення грошей на встановлення пам`ятників.

«Я, звісно, розумію, що мені можуть сказати: "У кожному районі стоїть пам`ятник Леніну", але не я їх встановлював. І, можливо, це було неправильно. Думаю, краще б цю суму витратили на онкохворих дітей», - сказав Масенко.

Довідка УНІАН. У 2014 році святкуватиметься 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка.