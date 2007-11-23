У Черновецького обіцяють ”феєричне” свято на Новий рік

Запалення головної новорічної ялинки в Києві відбудеться 22 грудня о 16.00 на Майдані Незалежності.

Про це йдеться в розпорядженні Київської міської державної адміністрації “Про проведення загальноміських Новорічних та Різдвяних заходів”, текст якого розміщено на офіційному веб-порталі столичної влади.

Згідно з документом, з нагоди запалення ялинки відбудеться свято „Ялинка новорічна, засвітись вогнями!".

Згідно з розпорядженням, встановлення та оформлення ялинки на Майдані Незалежності має бути завершено до 17 грудня. Святкове художньо-декоративне оформлення всього міста до святкування зустрічі Нового 2008 року має бути завершене до 16 грудня. При цьому на КП "Київміськсвітло" покладено забезпечення оформлення святковою ілюмінацією Майдану Незалежності та вул. Хрещатик на період святкувань.

Головне управління з питань торгівлі та побуту КМДА з 22 грудня ц.р. по 19 січня 2008 р. організує святкову торгівлю в місцях святкувань з широким асортиментом страв української кухні та гарячих напоїв.

Зустріч Нового року на Майдані Незалежності розпочнеться, згідно з затвердженим планом святкувань, 31 грудня о 20.00 і триватиме до 3.00 1 січня нового року.

Згідно з розпорядженням, свято Різдва Христового 7 січня також проводитиметься на Майдані Незалежності. Воно розпочнеться о 16.00.

Свято Водохреща традиційно проводитиметься в Парку культури і відпочинку „Гідропарк". Заходи розпочнуться о 14.00 19 січня.

Затверджена програма Новорічних та Різдвяних свят передбачає низку заходів районного та загальноміського рівня.

Як зазначається у документі, забезпечення підготовки і проведення свята запалення головної новорічної ялинки покладено на Головне управління культури і мистецтв, а підготовку і проведення зустрічі Нового року на Майдані Незалежності, Різдвяних заходів та свята Водохреща має здійснити Головне управління з питань внутрішньої політики КМДА.

Як повідомив в інтерв’ю УНІАН начальник Головного управління з питань внутрішньої політики КМДА Віктор ГОНЧАРУК, фінансування святкування зустрічі Нового року, як і минулого року, відбуватиметься за рахунок залучених позабюджетних коштів.

“Єдине, що ми будемо намагатися зробити, - щоб формат і калібр тих виконавців, які будуть залучені, підбирати таким чином, щоб все було вагомо, цікаво і феєрично”, - додав В.ГОНЧАРУК.

Як повідомляє у сьогоднішньому номері газета "Хрещатик" (№201 (3191)), новорічну ялинку на Майдані Незалежності почнуть встановлювати 8 грудня. Висота ялинки, що складається із 250-300 маленьких ялинок, буде приблизно 33 метри. На ялинку міська влада витратить півмільйона гривень.