У Черкасах розпочався міжнародний фестиваль «Сцена людства»

Сьогодні, 24 травня, у Черкасах в обласному музично-драматичному театрі ім. Т.Г. Шевченка розпочався VIII Міжнародний театральний фестиваль «Сцена людства».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Черкаському обласному музично-драматичному театрі ім. Т.Г. Шевченка, у рамках фестивалю на площі ТРЦ «Хрещатик-Сіті» відбудуться дві вечірні вистави під відкритим небом.

Це будуть вистави «Синій птах» Луганського академічного обласного театру ляльок та «Плате… Середземноморська утопія» Італійського театру досліджень “Ательєкункеон”. Для глядачів на площі облаштують 200 місць.

Крім того, у рамках фестивалю, сьогодні Черкаський обласний музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка покаже виставу «Войцек», 25 травня Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки - виставу «Жінка. Фрагмент. Скандал без антракту».

26 травня Львівський академічний театр імені Леся Курбаса презентуватиме глядачам виставу «Так казав Заратустра». 27 травня Compania de theatro de braga (Брага, Португалія) покаже виставу «Концерт на замовлення». 28 травня Республіканський театр білоруської драматургії дивуватиме глядачів рок-фольк-оперою «Одвічна пісня». 29 травня Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка гратиме виставу «Чайка. Пам’яті Богдана Ступки». 30 травня Орловський державний театр для дітей та молоді «Свободное пространство» показуватиме «Біндюжник і король». 31 травня Луганський обласний академічний музично-драматичний театр презентуватиме гостям фестивалю виставу «Адель».

Фестиваль триватиме до 31 травня.