У Києві стартували «Музичні прем’єри сезону»

Сьогодні в Колонному залі ім. М.В.Лисенка Національної філармонії України відкрився XXIII Міжнародний фестиваль «Музичні прем’єри сезону».

Як повідомляє прес-служба Міністерства культури, у фестивалі, який триватиме з 25 по 31 травня, візьмуть участь колективи з України та зарубіжні виконавці і композитори з 8 країн: Австрії, Англії, Аргентини, Литви, Німеччини, Польщі, Росії, США.

Під час роботи фестивалю заплановано проведення симфонічних, камерних та хорових концертів, концертів Національного академічного оркестру народних інструментів України, переможців конкурсу студентів-композиторів ім. Івана Карабиця та IV Київського міського конкурсу «Українські композитори – дітям».

Відкрився фестиваль концертом камерної музики у виконанні Національного камерного ансамблю «Київські солісти» (головний диригент – лауреат Національної премії ім. Тараса Шевченка, народний артист України Віктор Сіренко) та монументальним «Реквіємом» Олександра Щетинського у виконанні Академічного хору ім. Платона Майбороди Національної радіокомпанії України.