Опублікували останній сценарій Балабанова

Олексій Балабанов. Фото Олега Беляєва з Вікіпедії

На сайті журналу «Сеанс» опублікували останній сценарій Олексія Балабанова «Мій брат помер». Про це повідомляє Лента.ру.

Балабанов не встиг завершити роботу над сценарієм. Російський кінематографіст помер на 55-му році життя 18 травня в санаторії у селищі Сонячне в Ленінградській області. Пізніше було оголошено, що причиною його смерті стала гостра серцева недостатність. 21 травня Балабанова поховали на Смоленському кладовищі в Санкт-Петербурзі.

Відразу ж після смерті режисера Федір Балабанов, один з його синів, заявив, що має намір екранізувати незавершений сценарій батька. Йшлося саме про проект під назвою «Мій брат помер». Продюсер Сергій Сельянов тоді ж уточнив, що сценарій не має відношення до фільму Балабанова «Брат». В якості кандидатів на ролі у стрічці «Мій брат помер» згадувалися Олег Гаркуша та Рената Литвинова.

Останньою завершеною роботою Олексія Балабанова стала стрічка «Я теж хочу». Прем`єра картини відбулася до 69-му Венеціанському кінофестивалі у вересні 2012 року.