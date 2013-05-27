У Львові відзначили Свято Героїв (фото)

У неділю у Львові відбулися урочисті заходи з нагоди відзначення Свята Героїв.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської облдержадміністрації, розпочалися урочистості із покладання квітів до пам’ятника Тарасу Шевченку. Потім учасники заходу переїхали до Білогорщі, де поклали квіти головному командирові УПА генерал-хорунжому Романові Шухевичу. Біля пам’ятника Р. Шухевичу також відбулося громадське віче та урочисте запалення Вогню Героїв.

Заходи з відзначення Свята Героїв продовжились біля пам’ятника Степану Бандері, де відбулося покладання квітів та громадське віче.

Після цього учасники урочистостей сформували колону та пройшли маршем центром Львова - від вулиці Степана Бандери по вулиці Коперника до проспекту Свободи, зупиняючись та покладаючи квіти до пам’ятних дошок, присвячених видатним діячам боротьби за незалежність України.

Завершення урочистостей відбулося на проспекті Свободи, де маршем пройшли колони громадських організацій, учнівської молоді, ліцеїстів Львівського державного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут та курсантів Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.

Довідка УНІАН. Свято Героїв – встановлене рішенням Збору ОУН (1941р.) в пам’ять про відважних борців за волю України, які загинули у травні – Миколи Міхновського (загинув 3 травня 1924 року), Головного отамана УНР Симона Петлюри (загинув 25 травня 1926 року), полковника Євгена Коновальця (загинув 23 травня 1938 року).

Відповідно до рішення Львівської обласної ради від 4 травня 1999 року у Львівській області Свято героїв відзначають щорічно у четверту неділю травня.

Фото - УНІАН