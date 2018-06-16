«Київські лаври» в обличчях (фоторепортаж)

16-20 травня фестиваль представив кілька десятків проектів, які пройшли конкурсний відбір, оголошений журналом «ШО» - на початку 2013-року.

25 травня фестиваль перемістився на майданчики «Книжкового Арсеналу» і продовжив свою роботу з організації поетичних вечорів, круглих столів та відкритих дискусій, присвячених красному письменству.



У програмі «КЛ» - виступи авторів з України, Німеччини, Грузії, Ізраїлю, Македонії, Польщі, Росії, США, Білорусі.



Андрій Любка (Україна), Нікола Маджіров (Македонія), Остап Сливинський (Україна)

Шота Іаташвілі (Грузія)

Олексій Цвєтков (Росія)

Галина Крук, Олена Степаненко (Україна)

Дмитро Лазуткін (Україна)

Аркадій Штипель (Росія)

Борис Херсонський (Україна)

Марта Брижак (Україна)

Юрій Винничук (Україна)

Сергій Прилуцький (Білорусь), Олександр Моцар (Україна)

Микита Лунін (Україна)

Мирослав Лаюк, Олена Герасим`юк (Україна)

Катерина Бабкіна (Україна)

Маріанна Кіяновська (Україна)

Юлія Стахівська (Україна)

Роман Романюк, Олександр Шумілін, Юхим Дишкант (Україна)

Фото - Тетяна Давиденко