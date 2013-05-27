Злата Огневич стала заслуженою артисткою Криму

Парламент Криму присвоїв почесне звання "Заслужений артист Автономної Республіки Крим" співачці Златі Огневич, яка представляла Україну на конкурсі "Євробачення-2013" і посіла там третє місце.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Верховної Ради Криму, звання присвоєне за «особистий внесок у розвиток культури в Автономній Республіці Крим, високу виконавчу майстерність», а також за участь в "Євробаченні". Таке рішення парламент АРК прийняв минулого тижня.

Звання, пам`ятний сувенір і квіти сьогодні передав співачці голова Ради міністрів Криму Анатолій Могильов.

Як повідомили у прес-службі, Могильов сказав Огневич: "Весь Крим радіє вашим успіхам. Ви гідно представили на цьому престижному конкурсі Україну і Крим".

Огневич подякувала за високу нагороду, а кримчан - за підтримку: "Присудження звання "Заслужений артист Криму" - перше звання в моєму житті, це дуже почесно. Крим - це краще місце на землі, саме тут я сформувалася як особистість і як артист. Спасибі від імені всієї нашої творчої команди".

Злата також розповіла, що 29 травня у складі Заслуженого академічного ансамблю пісні й танцю Збройних сил України відвідає Косово з миротворчою місією: "Я співатиму для миротворців українські, російські пісні і, звичайно, пісню Gravity. Я обов`язково надягну на кітель цю високу нагороду".

Як повідомляв УНІАН, кримчанка Злата Огневич (справжнє ім`я - Інна Бордюг) з піснею Gravity ("Тяжіння") представляла Україну на "Євробаченні-2013", яке проходило в Мальме (Швеція). Огневич стала третьою. Перше місце посіла співачка з Данії Еммелі де Форест, на другому - Фарід Мамедов із Азербайджану.