У Києві відкривається виставка відреставрованих шедеврів мистецтва

Сьогодні у Національному музеї Тараса Шевченка відкривається виставка відреставрованих шедеврів українського та світового мистецтва з понад 60 музеїв.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства культури України, відкриття експозиції «Минуле, врятоване для майбутнього: відроджені святині національного історико-культурного надбання. До 75-річчя Національного науково-дослідного реставраційного центру України» відбудеться о 16.00.

Зокрема, на виставці будуть представлені картини «Христос на Генісаретському озері» (1880 р.) Василя Полєнова, «Христос і самаритянка» роботи видатного майстра італійської школи епохи бароко Луки Джордано на прізвисько Фа Престо (1684 р.), «Юродивий» (Рим, Італія, 1883 р.) Павла Свєдомського.

Окрасою виставки є плащаниця, гаптована золотими нитками, вишита шовком по саєту (ХVII ст., Молдово-Валахія), реставрація якої розпочалась у лютому 2013 року та тривала три місяці.

Також на виставці представлені поліхромні скульптури «Архангел Михаїл» з Бердичівського монастиря Босих Кармелітів (XVIII ст.); «Святий» і «Пророк», створені Сисоєм Шалматовим для Троїцької церкви у селі Чоповичі Житомирської області (1774 р.); «Архістратиг Михаїл» (XVIII ст.).

Значною частиною експозиції є ікони: «Богородиця з Немовлям Христом» (XVII ст.), «Георгій Побідоносець» (1667 р.), Пресвятої Богородиці "Усіх скорботних радість" (кін. XVIII – поч. ХІХ ст.), «Успіння Пресвятої Богородиці» (кін. XVIII – поч. ХІХ ст.) та інші.