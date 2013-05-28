Премію Кафки отримав Амос Оз

Ізраїльський письменник, журналіст і громадський діяч Амос Оз став лауреатом престижної літературної нагороди - премії Франца Кафки, повідомляє Газета.ру з посиланням на АР. Оз був серед претендентів на премію останні кілька років. Він отримає нагороду і грошовий приз у $ 10 тисяч на церемонії нагородження, яка пройде в Празі в жовтні цього року.

Амосу Озу ​​74 роки, він викладає в університеті імені Бен-Гуріона; в його бібліографії - близько тридцяти збірок оповідань і романів. Він друкує статті, присвячені арабо-ізраїльському конфлікту і веде велику громадську роботу.

Премія Франца Кафки - чеська літературна нагорода, вона присуджується чеським Товариством Франца Кафки та владою Праги з 2001 року. Серед її лауреатів - американський письменник Філіп Рот, японський письменник Харукі Муракамі та перший президент Чехословаччини Вацлав Гавел.