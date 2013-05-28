Томенко просить Азарова дати музеям грошей: охороні не платять зарплату

Томенко просить Азарова втрутитись

Голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації Микола Томенко звернувся до прем`єр-міністра Миколи Азарова з проханням втрутитися у ситуацію, що склалася з охороною музейних закладів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Томенка, звернення працівників різних музеїв до голови комітету свідчать, що на сьогодні є проблема із охороною музейних об`єктів.

За наданою інформацією, робота працівників МВС України з охорони музейних закладів не оплачується протягом останніх кількох місяців. Відповідна заборгованість виникла через те, що музеї недоотримують належні фінансові ресурси з державного бюджету.

У зв`язку з цим Томенко просить главу уряду втрутитися у ситуацію та сприяти забезпеченню належного функціонування музеїв.