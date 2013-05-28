В Україні хочуть створити нові символи пам’яті про Голодомор

До 80-х роковин Голодомору - геноциду 1932 - 1933 років в Україні Громадський комітет із вшанування пам’яті жертв Голодомору оголосив конкурс плакатів.

Мета конкурсу - створити нові символи пам’яті про Голодомор і популяризувати ті, що вже існують, повідомили УНІАН у прес-центрі Центру досліджень визвольного руху.

Участь у конкурсі можуть взяти художники, дизайнери, студенти спеціальних навчальних закладів, учні художніх шкіл та інші. Для цього необхідно підготувати серію з трьох і більше авторських ескізів плакатів із теми «Голодомор 1932 - 1933 років». Кожен ескіз має складатися з ілюстративної частини, тексту і пояснювальної записки, яка розкриває бачення автором проблеми Голодомору, а також роз’яснює значення символів, закладених автором в ілюстрацію.

«Ці плакати мають виконати роль символів, що закликають народ України завжди пам’ятати про Голодомор 1932 - 1933 років, уважно ставитися до складних сторінок власної історії, об’єднатися навколо спільної історичної пам’яті та зрозуміти, що трагедії, подібні до Голодомору 1932 - 1933 років, ніколи не повинні повторитися у будь-якій формі», - зазначають організатори.

Роботи можна подавати до 15 жовтня. Підбиття підсумків та оголошення результатів відбудеться до Дня пам’яті жертв Голодомору у листопаді 2013 року. Переможці конкурсу будуть відзначені дипломами та заохочувальними грошовими преміями (перше місце - 3 тис. грн, друге місце - 2 тис. грн, третє місце - 1 тис. грн).

Матеріали оцінюватиме конкурсна комісія, до якої увійдуть авторитетні дослідники, науковці, історики та громадські діячі. За підсумками конкурсу пройде виставка найкращих плакатів, а роботи переможців використають у серії плакатів соціальної реклами для розміщення у громадських місцях.