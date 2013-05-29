Лист, у якому Кіплінг зізнається в плагіаті, виставили на продаж

Лист, у якому автор «Книги джунглів» Редьярд Кіплінг зізнається в плагіаті, виставлено на торги, пише The Daily Telegraph. Продажем займається аукціонний дім Andrusier Autographs. Стартова ціна лота становить £ 2,5 тис.

Лист, адресований невідомій жінці, датується 1895 роком. «Дійсно, є велика ймовірність, що (під час роботи над« Книгою джунглів» ) я сильно допоміг собі (запозиченнями), але зараз я не можу згадати, чиї історії я вкрав», - йдеться в посланні.

Аукціонний дім купив цей лист у компанії Jarndyce Antiquarian Booksellers в травні. Її представники знайшли послання серед наявних у них невпорядкованих книг і листів, після чого виставили літературний раритет на продаж на книжковому ярмарку в Нью-Йорку. Там лист і і купив Andrusier Autographs.

«Книга джунглів», написана в 1894 році, вважається одним з найвідоміших творів Кіплінга

Газета.ру