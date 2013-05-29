У Берліні поставлять пам'ятник Бенедикту XVI, який відрікся папства

Німецькі християнські демократи ухвалили рішення про спорудження в центрі Берліна пам`ятника колишньому главі католицької церкви, Папі Римському Бенедикту XVI, відрікся від престолу початку нинішнього року, передає Німецька хвиля з посиланням на afpd.

Як заявили депутат бундестагу, представник Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Франк Штеффель (Frank Steffel) і представник баварського Християнсько-соціального союзу (ХСС) Штефан Майер (Stephan Mayer), таким чином їхні політичні партії хочуть увічнити заслуги людини, яка багато зробила для католиків і католицької церкви.

Кардинал Йозеф Алоїз Ратцінгер (Joseph Alois Ratzinger), обраний на папство в квітні 2005 року, став першим римським понтифіком німецького походження за останню майже тисячу років. У лютому 2013 року він зрікся престолу через похилий вік і за станом здоров`я.