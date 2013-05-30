Модельєрам Дольче і Габбана загрожує більше двох років тюрми
08:32, 30 травня 2013Культура
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Вони обвинувачення відкидають
Прокурор Мілана вимагає засудити дизайнерів Доменіко Дольче і Стефано Габбана, обвинувачених в ухилянні від сплати податків, до двох з половиною років в`язниці.
Як заявив обвинувач на засіданні суду, Дольче і Габбана приховали від фіскальних органів сукупний дохід у розмірі 1 млрд євро. Для ухилення від сплати податків модельєри, серед іншого, використовували зареєстровану в Люксембурзі компанію, заявили представники обвинувачення, повідомляє Росбалт.
Обидва модельєра висунуті на їх адресу звинувачення категорично відкидають. Вирок у справі про ухилення від сплати податків суд у Мілані планує винести в найближчі кілька днів.
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