У США помер один з найвідоміших наукових фантастів Джек Венс

Американський письменник-фантаст, багаторазовий володар літературних премій Джек Венс (Jack Vance) помер у віці 96 років в Каліфорнії, повідомляє РІА Новости.

"Джек Венс помер у себе вдома ввечері в неділю 26 травня, завершившм тривале, багате і плідне життя. Він був широко визнаний як автор, а сім`я і друзі знали його як благородного, великодушного, прямого, працьовитого, оптимістичного та скромного чоловіка", - повідомляється на сайті Венса.

Венс народився в Сан-Франциско, але з раннього віку зростав на ранчо свого діда в Північній Каліфорнії після того, як його батьки розлучилися. Майбутній автор 60 книг розпочав трудовий шлях на корабельнях на Гаваях, звідки він поїхав незадовго до нападу Японії на американську військово-морську базу Перл-Харбор. Потім він служив в торговельному флоті США і публікував свої перші оповідання в дешевих журналах.

У 1963 і 1967 роках Венс отримував премію в галузі наукової фантастики "Хьюго" за повісті "Повелителі драконів" і "Остання цитадель" - твори про життя вигаданих людських цивілізацій, які борються з прибульцями. Він ставав лауреатом й інших літературних премій, у тому числі, в 1990 році, Всесвітньої премії фентезі (World Fantasy Award, WFA) за книгу "Мадук" (Maduc) з трилогії про міфічну країну Ліонесс (Lyonesse).

До 64 років Венс повністю осліп, але продовжував писати книги за допомогою спеціальної комп`ютерної програми.