Українські митці на бієнале у Венеції представляють Пам’ятник пам’ятнику

На цьогорічній Венеціанській Бієнале молоді українські художники Жанна Кадирова, Микола Рідний та Гамлет Зіньковський представили проект «Пам’ятник пам’ятнику», тема якого відповідає загальній концепції цьогорічної Бієнале – «Енциклопедичний палац», має на меті розглянути питання пам’яті у всіх її аспектах - як історичному і культурному, так і в особистому.

Вже у перший день виставки український павільйон відвідало багато іноземних гостей, а також представників української громади.

Урочисто відкрив український павільйон сучасного мистецтва у рамках 55-ї Венеціанської Бієнале віце-прем’єр-міністр України Костянтин Грищенко.

Про це сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем`єра.

У своїй промові Грищенко наголосив, що участь українських митців у Венеціанській Бієнале є непересічною можливістю не тільки представити свої роботи широкій міжнародній аудиторії, але і через їхнє мистецтво сприяти відкриттю та подальшому пізнанню України світом.

Грищенко також зазначив, що Україна останніми роками є не тільки учасником численних міжнародних виставкових заходів, але і намагається створити своєрідну міжнародну платформу сучасного мистецтва. Свідченням чого стала успішна реалізація у минулому році ініціативи «Арсенале - 2012».