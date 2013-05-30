До Києва привезли роботи Тиціана, Гвідо та Рафаеля

У Національному музеї мистецтв ім. Богдана та Варвари Ханенків розпочалася виставка «Європейський вимір. Три шедеври класичного мистецтва з музеїв Італії». Насолоджуватися унікальними експонатами гості та мешканці столиці зможуть до 5 липня. Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

На експозиції представлено шедевр пізнього Відродження «Венера та Адоніс» Тиціана Вечелліо, вівтарна картина «Ісус Христос» провідного майстра італійського бароко Гвідо Рені, та величний гобелен «Дивний вилов риби», створений на основі композиції Рафаеля Санті.

Шедевр Тиціана надано Національною галереєю старовинного мистецтва у палаццо Барберіні (Рим), а твір Гвідо Рені та гобелен – Музеєм-скарбницею Санта Каса ді Лорето, розташованому в одному із найважливіших центрів християнського паломництва, – зауважив Надзвичайний та Повноважний Посол Італії в Україні Фабріціо Романо.

«Шедеври таких великих майстрів, як Тіціан і Гвідо Рені та славетний гобелен «Дивний вилов риби», виготовлений за картоном (малюнок, що використовується як трафарет чи ескіз для фресок, гобеленів та інших великоформатних творів - УНІАН) Рафаеля для Сікстинської Капели, експонуються в Києві та в Україні вперше», – зазначив посол Італії. Він також щиро подякував голові Київської міської державної адміністрації Олександру Попову, без особистого сприяння якого реалізація цієї унікальної культурної події було б неможливою.