Сьогодні - Всесвітній день блондинок

Всесвітній день блондинок - "завойвниць" чоловічих сердець і героїнь безлічі анекдотів, відзначається 31 травня.

Це свято започатковане 2006 року, коли вперше була вручена премія "Діамантова шпилька", приурочена до святкування - це перша спеціальна премія для .

Як кажуть вчені, справжня блондинка - явище рідкісне, і за їхніми підрахунками вже до 2202 року блондинки остаточно зникнуть з лиця Землі.

Тільки за останні 50 років кількість блондинів і блондинок скоротилося з 49 до 14 відсотків від загального числа жителів планети. А причин тому кілька. По-перше, щоб дитина народилася блондином, в обох батьків має бути світле волосся. По-друге, в країнах, де переважає темний колір волосся, населення неухильно зростає, а ось європейці - німці, скандинави, росіяни, які є носіями "білявого гена" - все частіше обмежуються однією дитиною.

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