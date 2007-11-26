У Львові представили 30-метрову ”Мегаісторію України” (фото)

Картину молодого івано-франківського художника Романа Бончука "Мегаісторія України" завдовжки 30 метрів та заввишки 5 метрів вчора, 25 листопада, виставили у львівському Палаці мистецтв.

Загалом картина двоярусна - у верхній її частині розміщено "архітектурну гірлянду", де зображено усі значні пам’ятки української архітектури, внизу - історичні діячі України різних епох.

Композиційними акцентами картини є три домінанти: у центрі - Богородиця-Оранта з канонічно піднятими до рівня обличчя руками й повернутими від себе долонями, ліворуч - Архангел Михаїл, праворуч - святий Миколай Чудотворець. Решта "Мегаісторії України" - своєрідний зріз пласту землі, де намальовано безліч облич відомих постатей української історії.

Як розповів Роман Бончук Zахіd.net, свою картину він малював рік, а з відомих політичних діячів сучасності обирав лише тих, яким симпатизує. Окрім цього, художник зізнався, що намалював на картині і звичайних українців - як-то двох своїх друзів-митців.