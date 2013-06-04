Присуджено найпрестижнішу літературну премію Німеччини

Премії імені Георга Бюхнера (Georg-Büchner-Preis) 2013 удостоєна Сибілі Левічаров (Sibylle Lewitscharoff), повідомляє Німецька хвиля з посиланням на dpa.

Романи німецької письменниці відрізняє "невичерпна енергія, багата оповідна фантазія і мовна міць", - підкреслює журі премії, яка вручається щороку Академією німецької мови та літератури в Дармштадті. Сибілі Левічаров, яка народилася в 1954 році в Штутгарті в сім'ї болгарина і німкені, - автор семи романів і декількох збірок есе.

Найпрестижніша літературна премія в Німеччині, що носить ім'я видатного німецького поета і драматурга Георга Бюхнера, становить у грошовому еквіваленті 50 тисяч євро. Вона вручається з 1951 року. Її лауреатами були, зокрема, такі відомі письменники, як Гюнтер Грасс (Günter Grass), Генріх Бьолль (Heinrich Böll), Ельфріда Єлінек (Elfriede Jelinek), які стали пізніше володарями Нобелівської премії з літератури.