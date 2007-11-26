Закінчилися зйомки ”Тараса Бульби”

Російський режисер Володимир Бортко ("Собаче серце", "Бандитський Петербург", "Майстер і Маргарита", "Ідіот") закінчив зйомки ще однієї екранізації російської класики - фільму "Тарас Бульба" - які проходили в Польщі.

Роль Тараса Бульби у фільмі виконав Богдан Ступка, Андрія - Ігор Петренко, Остапа - Володимир Вдовиченко. Роль панни режисер віддав польській актрисі Магде Мельцаж. Також у фільмі зіграли Володимир Ільїн, Юрій Беляєв, Михайло Боярський, Ада Роговцева і Борис Хмельницький.

Сценарій до фільму, прагнучи залишатися максимально близькими до оригінального тексту, написали самі Володимир Бортко та Ігор Матюшин. Ставити трюки запросили американця Ніка Пауелла.

Сам режисер говорить, що знімати за Гоголем хотів ще до "Ідіота", і з новою двогодинною стрічкою хоче повернутися у велике кіно, а самим фільмом нагадати про спільне минуле двох народів – російського та українського.

Робить картину студія "Арк-фільм" за замовленням "Централ Партнершип". Знімати "Бульбу" почали ще в лютому. Зйомки проходили в Санкт-Петербурзі, Кам`янець-подільському, Києві, Варшаві і на Хортиці. Побачити готовий фільм глядачі зможуть через рік.

Нагадаємо, "Тарас Бульба" вже пережив декілька екранізацій. Ходили чутки, що знімати за Гоголем буде також Жер ар Депардьє. У 1962 році вийшла американська екранізація стрічки, в якій Бульбу грав знаменитий Юл Бріннер, а Андрія - Тоні Кертіс.

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