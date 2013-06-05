У Києві оновили пам’ятник Пушкіну

У Києві оновили пам’ятник О.С.Пушкіну до 214-ї річниці від дня народження видатного російського поета. Як повідомили УНІАН у прес-службі виставкової компанії «АККО Інтернешнл», що виступила ініціатором акції, пам’ятник відмили та встановили відсутні на ньому літери.

Крім того, біля пам’ятника відновили асфальтове покриття, відремонтували освітлення, висадили газони та обрізали дерева.

«За традицією, 6 червня, у день народження поета, до пам’ятника приносять квіти представники російської дипломатії та пересічні громадяни. Наша компанія розташована у київському парку імені Пушкіна – таке місцезнаходження накладає відповідальність. Щодня проходячи повз пам’ятника Пушкіну, співробітники звертали увагу, в якому ганебному стані він перебуває. На початку 2013 року колектив прийняв рішення про упорядження пам’ятника. Сьогодні територія охайна, і нам не соромно дивитись людям у вічі», – розповіли в «АККО Інтернешнл».

Також в «АККО Інтернешнл» додали, що роботи з благоустрою паркової території триватимуть і відбуваються за кошт компанії, зокрема – ремонт асфальту, встановлення лав, підтримка роботи освітлення, догляд за деревами, травою, прибирання сміття.

У прес-службі зазначили, що ініціатива колективу «АККО Інтернешнл» знайшла підтримку Виставкової Федерації України (ВФУ).

Зокрема, у лютому цього року під час роботи міжнародного Євразійського Івент Форуму у Санкт-Петербурзі, колегам з Російського Союзу виставок і ярмарок (РСВЯ) було запропоновано сприяти в упорядженні сквера ім. Т.Г.Шевченка у Санкт-Петербурзі, та пам’ятника українському Кобзареві до 200 річниці з дня його народження. За інформацією «АККО Інтернешнл», така робота нині ведеться.

На думку «АККО Інтернешнл», акція з упорядження парку ім. Пушкіна та прилеглої території символізує розвиток добросусідських відносин між Україною і Росією, Києвом і Санкт-Петербургом.

*** Виставкова компанія «АККО Інтернешнл» понад 20 років веде діяльність, пов’язану з організацією культурно-масових заходів.