Стінг випустить перший оригінальний альбом за 10 років

24 вересня 2013 Стінг випустить перший студійний альбом з новими піснями за 10 років, повідомляється на офіційному сайті музиканта.

Платівка буде називатися «The Last Ship». На її випуск Стінга надихнула робота над однойменним мюзиклом. Передбачається, що прем'єра постановки відбудеться на Бродвеї в 2014 році. Події у виставі будуть розгортатися в 1980-х у Воллсенді, на батьківщині виконавця.

Стінг працював над саундтреком для постановки протягом трьох років. До альбому «The Last Ship» увійдуть пісні, складені й записані в цей період - як ті, що прозвучать у виставі, так і ті, які виконавець вирішив не використовувати в мюзиклі. Відомо, що разом із заголовної композицією (фолк-піснею в розмірі 3/4) на диску міститимуться треки під назвою «And Yet» і «Dead Man's Boots».

Попередній повноцінний альбом Стінга «Sacred Love» надійшов у продаж у вересні 2003 року. Запис, в роботі над яким брали участь Мері Джей Блайдж і Анушка Шанкар, зумів піднятися до третього рядка британського хіт-параду і чарту Billboard 200.

Пізніше Стінг випустив два альбоми, на яких були записані пісні не його авторства.

Крім того, в липні 2010 року Стінг випустив альбом «Symphonicities», до якого увійшли його відомі композиції, перезаписані з симфонічним оркестром.

Лента.ру