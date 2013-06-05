У Харкові пройде тиждень в’єтнамського кіно

У Харкові пройде тиждень кіно та фотовиставка з нагоди 68-ї річниці незалежності В’єтнаму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, про це сьогодні під час зустрічі в Харкові домовилися заступник міського голови з питань розвитку та забезпечення життєдіяльності міста Ігор Терехов та Надзвичайний і Повноважний Посол В’єтнаму Хо Дак Мінь Нгуєт і заступник міністра інформації та комунікації В’єтнаму До Куї Зоан.

Як повідомила Хо Дак Мінь Нгуєт, на тижні кіно В’єтнаму планується показати кілька десятків фільмів різної тематики, на фотовиставці - понад 200 фотографій сучасної та історичної архітектури країни. Крім цього, у Харкові буде презентована кухня, традиції та традиційні ремесла В’єтнаму.

Терехов подякував в’єтнамській делегації візит та висловив сподівання на поглиблення культурної та економічної співпраці. «Ми докладемо всіх зусиль, щоб цей культурний захід пройшов на високому рівні. Це добре, що харків’яни зможуть ближче дізнатися про В’єтнам, його жителів, особливості культури й життя. Коли є такі знання, зазвичай на цій базі потім розвивається і більш щільне економічне співробітництво. Упевнений, що ми поступово пройдемо цей шлях, і це принесе користь як для Харкова, так і для В’єтнаму», - зазначив він.

Планується, що заходи, присвячені 68-й річниці національного свята В’єтнаму, пройдуть у Харкові наприкінці серпня.