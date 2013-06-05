Донька Майкла Джексона намагалася накласти на себе руки

Періс Джексон / Фото з її Твіттера

15-річна дочка знаменитого співака Майкла Джексона, в середу була госпіталізована в Лос-Анджелесі після того, як, імовірно, намагалася покінчити з собою, передає РІА Новости з посиланням на інформаційний портал TMZ.

Мати дівчини, Деббі Роу, підтвердила, що її дочка потрапила до лікарні після спроби самогубства.

За даними видання, людина, яка викликала "швидку допомогу" сказала диспетчеру, що Періс перерізала собі вени на зап'ястях. Повідомляється, що життя дівчини знаходиться поза небезпекою.

Майкл Джексон помер 25 червня 2009 року на 51-му році життя від передозування сильнодіючими снодійними препаратами. У нього залишилося троє дітей - старші Принц Майкл-молодший і Періс Майкл Кетрін, а також народжений невідомою сурогатною матір'ю Принц Майкл Другий.