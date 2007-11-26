Анімаційний мюзикл ”Роби ноги” одержав ”дитячу” премію Британської кіноакадемії

Анімаційний мюзикл "Роби ноги" ("Happy Feet"), присвячений пригодам пінгвінів, одержав премію Британської кіноакадемії BAFTA Children`s Awards у категорії кращий художній фільм. Дана премія вручається кращим фільмам для глядачів до 16 років.

Окрім "Роби ноги", на отримання премії претендували такі картини, як "Змивайся" (Flushed Away), "Міст у Терабітію" (Bridge to Terabithia) і "Гарі Поттер та Орден Фенікса".

Варто зазначити, що в спеціальній категорії, де приз за кращий фільм року вручається за підсумками голосування юних кіноманів, "Роби ноги" поступився першим місцем повнометражному мультфільму "Сімпсони".

Премію BAFTA Children`s Awards вручають вже в 12 разів.

Lenta.ru