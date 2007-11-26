Анімаційний мюзикл ”Роби ноги” одержав ”дитячу” премію Британської кіноакадемії
16:28, 26 листопада 2007Культура
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"Гарі Поттер..." поступився перемогою
|Кадр із фільму ”Роби ноги”
Окрім "Роби ноги", на отримання премії претендували такі картини, як "Змивайся" (Flushed Away), "Міст у Терабітію" (Bridge to Terabithia) і "Гарі Поттер та Орден Фенікса".
Варто зазначити, що в спеціальній категорії, де приз за кращий фільм року вручається за підсумками голосування юних кіноманів, "Роби ноги" поступився першим місцем повнометражному мультфільму "Сімпсони".
Премію BAFTA Children`s Awards вручають вже в 12 разів.
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