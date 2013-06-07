Розпочинаються Дні Львова в Грузії

7-8 червня у столиці Грузії відбуватимуться Дні Львова.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, в рамках цього заходу протягом тижня усім мешканцям та гостям Тбілісі роздаватимуть міні-запрошення у Львів – листівки «Welcome to Lviv», в найбільш привабливому парку Тбілісі виступить найкращий вуличний театр України – Львівський духовний театр «Воскресіння» з виставою, а також мешканцям Тбілісі запрезентують фотовиставку львівських фотографів «Місто у місті». Про туристичну привабливість Львова, основні бренди міста, його історію розповість під час зустрічі з туристичними компаніями, авіакомпаніями та рестораторами Грузії заступник міського голови Львова з гуманітарних питань Василь Косів. Окрім того, на зустрічі відбудеться презентація Львівського туристичного альянсу Львова та ресторанного бізнесу міста. Також запланована відкрита лекція в Кавказькому університеті Тбілісі на тему: «Львів культурна столиця України».

Окрім того, з 3 до 7 червня в міській раді міста Тбілісі проходитимуть стажування працівників Львівської міської ради, зокрема фахівці управління туризму, інвестицій, відділу промоції міста та інституту міста перейматимуть досвід свої колег мерії Тбілісі. Така ініціатива стажування працівників відбувається в рамках проекту «Дні Львова в Тбілісі та Дні Тбілісі у Львові – відкритий обмін» за підтримки Фонду регіонального співробітництва Чорного моря – проекту Фонду Германа Маршалла США.

«Дні Львова – це своєрідний жест запрошення до Львова. Аби інші відчули смак та колорит Львова і приїхали до нас, є три причини – архітектура, адже центральна частина міста є в зоні ЮНЕСКО, події нон-стоп протягом року, ресторани, кав’ярні. Відчуття Львова, я думаю, залишиться після цього у Тбілісі, і мешканці грузинської столиці матимуть бажання приїхати до нашого міста», - зазначив заступник міського голови з гуманітарних питань Львова Василь Косів.

Довідка УНІАН. Львів згідно з дослідженням компанії KPMG, є у 30-ці найбільш перспективних міст у світі щодо розвитку ІТ-технологій. Львів є офіційною культурною столицею України, у місті нараховується понад 100 діючих храмів, 60 музеїв, відбувається понад 100 різноманітних фестивалів щороку.