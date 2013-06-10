Конгрес рисувальників у Києві на прощання дарував картини кожному (відео)

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У Національному художньому музеї в Києві в неділю відбулося закриття міжнародного Конгресу рисувальників «Take part».

Упродовж трьох тижнів кожен відвідувач мав змогу виявити свої таланти живописця і помалювати на стінах музею. Під час конгресу можна було зустрітися з відомими художниками Польщі й України, відвідати майстер-класи та відеопокази митців.

Із нагоди завершення проекту на території музею великі картини розрізали на кілька частин і пропонували відвідувачам обрати собі будь-яку з них, повідомляє Радіо Свобода.

Конгрес відбувся з ініціативи польського митця Павла Альтхамера. Організаторами виступили Польський інститут у Києві, Центр візуальної культури, рух «Стоп Цензурі» та українські журналісти.

Уперше Конгрес рисувальників «Take part» провели торік у рамках Берлінського бієнале. Відтоді такі акції рисувальників відбувалися у Римі, Варшаві та інших містах.