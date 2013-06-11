Петриківський розпис змагається за статус спадщини людства (відео)

Петриківський розпис у Парижі намагається завоювати статус нематеріальної спадщини людства.

У штаб-квартирі ЮНЕСКО презентували український народний живопис. Як йдеться в сюжеті ТСН, кандидатів на це звання обирають раз на два роки, і разом з Україною на нього нині претендує Угорщина, яка номінує свій пісенний фольклор. Якщо Україна отримає більше голосів, то складе компанію французькій кухні та аргентинському танго, які вже визнали надбанням людства.

Для шанувальників старовини привезли добірку найкращих робіт з колекції Дніпропетровського художнього музею. Дніпропетровські організатори сподіваються - презентація у Парижі, де Петриківку можуть побачити представники усіх країн-членів ЮНЕСКО - допоможе Україні отримати додаткові голоси під час остаточного голосування у грудні в Баку. А поборотися є за що, адже, окрім престижу, цей статус може дати і цілком матеріальні переваги. Наприклад, пожвавити туризм і залучити в нього інвестиції.