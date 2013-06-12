Попов дав Скрипці 1,2 мільйона на фестиваль

Департамент культури КМДА 5 червня уклав угоду з ГО «Країна мрій» на послуги з організації та проведення Міжнародного фестивалю «Rock ’N’ SICH» за 1,20 млн грн. Про це повідомляють Наші Гроші з посиланням на «Вісник державних закупівель».

Засновником громадської організації «Країна мрій», як відомо, є співак Олег Скрипка. Замовлення на проведення фестивалю ГО отримало без відкритих торгів, оскільки «Країна Мрій» має авторські права на твір «Опис проекту «Міжнародний фестиваль «Rock ’N’ SICH». Авторські права зареєстровані 16 травня 2013р. – за чотири дні до оголошення про проведення тендеру.

Міжнародний фестиваль «Rock ’N’ SICH» відбувся у минулі вихідні 8–9 червня на Трухановому острові у Києві. Започаткований Олегом Скрипкою у 2006 р. фестиваль цього року став міжнародним – українсько-шведським. Нову концепцію Скрипка разом з головою КМДА Олександром Поповим презентували ще у жовтні минулого року на спільній прес-конференції. У перший день фестивалю вони також разом відкрили пам’ятник шведським футбольним уболівальникам.

Кілька тижнів тому ГО «Країна мрій» також отримала від КМДА 300 тис грн. на організацію 25-26 травня концертної програми «Андріївський узвіз та Монмартр – культурні побратими». Тоді ж, 25 травня Олег Скрипка відкрив на Андріївському узвозі ресторан традиційної української та молекулярної кухні «Канапа», який належить йому і ресторатору Дмитру Борисову. Одним з перших гостей ресторану був голова КМДА Олександр Попов. Цей же узвіз Попов зі Скрипкою разом урочисто відкривали після реставрації у червні минулого року.