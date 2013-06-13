Регіонал пропонує зробити суржик державною мовою

Щоб вирішити мовну проблему в Україні, потрібно вибрати мову, якою говорить більшість населення - суржик - і зробити її державною.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" заявив депутат Партії регіонів Олег Царьов.

"По-перше, моя точка зору, що Україна - батьківщина двох мов. Звідси пішла і російська, і українська. Наша українська в Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій областях в сільських населених пунктах більше схожа на російську, ніж на українську", - сказав він.

"Взагалі було б правильно для того, щоб піти від мовної проблеми в Україні, вибрати мову, якою говорить більшість населення і зробити її державною. В Україні це суржик. І два діалекти (російська та українська) від суржика затвердити теж на державному рівні" , - додав депутат.