Спілберг і Лукас пророкують крах сучасної кіноіндустрії

Режисери Стівен Спілберг і Джордж Лукас заявили, що кіноіндустрію в її сучасному вигляді чекає крах. Як повідомляє The Hollywood Reporter, режисери очікують кардинальних змін у цій галузі вже найближчим часом.

Як пояснив Спілберг, для цього достатньо, щоб кілька фільмів з бюджетом у 250 мільйонів доларів провалилися в прокаті. При цьому ймовірність такого розвитку подій режисер оцінив як вкрай високу. За його словами, багатьом молодим кінематографістам не вистачає відчуття міри, що в поєднанні з деякою їхньою обмеженістю неминуче призведе до провалів високобюджетних картин.

На думку режисера, це стане причиною істотних змін у принципах роботи прокатників - зокрема, до початку диференціації цін на квитки в кінотеатр. Якщо зараз квитки на всі фільми продаються в основному за однією ціною, то незабаром, на думку Спілберга, перегляд чергової частини блокбастера «Залізна людина» обходитиметься глядачеві в умовні 25 доларів, у той час як на біографічні фільми на зразок його «Лінкольна» можна буде сходити за сім.

Лукас же, погодившись із колегою, не виключив, що надалі кіноіндустрія взагалі перейде на бродвейську модель розповсюдження - тобто, фільми будуть виходити в прокат рідше, але при цьому кожна стрічка демонструватиметься на великих екранах близько року, а квитки в кіно за ціною будуть порівнянні з квитками в театр. Спілберг у відповідь згадав свій фільм «Інопланетянин» 1982 року, що залишався в прокаті рік і чотири місяці.

Більша ж частина фільмів, на думку обох режисерів, взагалі буде випускатися відразу на телеекранах, причому Лукас вважає такий варіант навіть привабливим. За його словами, нинішній стан справ на ринку, що характеризується завищеними бюджетами фільмів і прагненням продюсерів робити масовий продукт, поступово виводить на перші ролі кабельне телебачення як більш ефективний засіб взаємодії нішевих режисерів з цільовою аудиторією.

Ці заяви режисери зробили, виступаючи перед студентами факультету кінематографії Університету Південної Каліфорнії на відкритті нового навчального корпусу. Спілберг і Лукас попередили студентів, що ті приходять в кіноіндустрію в часи, коли навіть досвідченим і визнаним режисерам нелегко домогтися широкого прокату своїх фільмів.

Лента.ру