У Львові хочуть встановити пам’ятник Книзі

НУ «Львівська політехніка», Інститут гуманітарних і суспільних наук, Інститут архітектури, видавництво «Львівської політехніки» оголосили конкурс на найкращий проект пам’ятника.

Про це ZIK повідомили у «Львівській політехніці».

Організатори сподіваються, що пам’ятник Книзі, який постане у Львові на території Львівської політехніки, стане не лише окрасою міста, але й зможе ще раз нагадати людям про чудові та спокійні години, проведені у спілкуванні з книжкою.

Один із ініціаторів спорудження пам’ятника – доцент кафедри політології Львівської політехніки Олександр Горбач розповів, як виникла така ідея: «Під час пари зі студентами ми обговорювали різні речі. Я люблю на парі зачепити живі теми. Ходили разом із студентами у театр, говорили про живе спілкування людей, про живу гру акторів. Дійшли висновку, що у наш час пропадає живе спілкування, і живе читання так само. Тому ми вирішили, що варто зайвий раз наголосити на живому читанні, привернути увагу до книги, спорудивши їй пам’ятник. Цю нашу ідею підтримало керівництво політехніки, підприємці, художники».

Як зазначає Олександр Горбач, у світі є багато пам’ятників Книзі.

«За однією із львівських легенд, львівський студент мав книгу, яка приносила йому удачу. Але одного разу він зайшов у львівську кав’ярню і загубив книгу. Ми будемо сподіватися, що книга, яка постане на території Львівської політехніки у вигляді пам’ятника, замінить студентам цю книгу удачі», – сказав він.