Black Sabbath вперше за 43 роки очолив британські чарти

Гурт Black Sabbath зміг стати лідером британського хіт-параду вперше за 43 роки, пише The Daily Mail. Колектив установив новий рекорд на найтривалішу перерву між альбомами, що займали перші місця в чартах Сполученого Королівства. У 1970 році в рейтингу лідирувала платівка «Paranoid», а на цьому тижні перше місце займає диск «13!».

Попереднім рекордсменом вважався Род Стюарт, причому такого успіху він досяг минулого травня. Як зізнався лідер Black Sabbath Оззі Осборн, побити рекорд Стюарта - це чудово. «Проте Рід такий же, як ми, у нас є те, чого немає в інших людей», - зазначив Осборн. «Ми знаємо наше ремесло», - пояснив він.

Газета.ру додає, що для роботи над «13!» Осборн уперше за 35 років об'єднався з оригінальними учасниками Black Sabbath Тоні Айоммі і Гізером Батлером.