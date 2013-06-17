В музеї «Кирилівська церква» запроваджується нова екскурсія

У музеї «Кирилівська церква» запроваджується нова екскурсія, присвячена творчості художників-реставраторів 19 століття, які брали участь у реставрації Кирилівського храму. Про це повідомляє завідувач відділу Музей «Кирилівська церква» (він є складовою Національного заповідника Софія Київська) Ольга Корольова.

Вона розповідає, що турист-відвідувач музею Кирилівська церква і півстолтіття тому і зараз зазвичай мав такий портрет: «Уродженець Москви, Петербурга чи Тель-Авіва, поцінувач художника Врубеля, чиї роботи широко представлені у Кирилівському храмі, адже пензлю Врубеля належить унікальний розпис, зроблений при реставрації храму у 19 столітті. Прийшовши подивитися на витвір Врубеля, туристи відкривали для себе унікальний пам’ятник давньоруської архітектури».

Ольга Корольова зазначає, що зараз інтерес до храму-музею відродився у киян. Тому до трьох оглядових екскурсій та тематичної екскурсії, співробітники музею додали ще одну: присвячену творчості решти художників, які брали участь у реставрації. Адже серед них - художники Київської школи Микола Мурашко, й Іван Їжакевич. «Ми створили портфель екскурсовода, в якому зібрали найцікавіші роботи художників того періоду, які брали участь у реставрації», - повідомила Ольга Корольова, - тож допитливому туристу музей та мистецький період цієї доби можна буде відкривати для себе кожного разу по-іншому».

Фото - Ростислава Маленкова з Вікіпедії