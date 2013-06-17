Слово «Твіт» внесли до англійського словника

Слово "твіт" - повідомлення у Твіттер - тепер включено до Оксфордського словника англійської мови.

І хоча, за тим же словником, поняття "tweet" більше стосується пташок, тепер воно має і додаткове, офіційне значення, яке з'явиться у виданні словника 2013-го року, повідомляє Українська правда Життя з посиланням на Daily Mail.

Через шалену популярність мережі Twitter, редактори словника були змушені порушити власні правила.

За словами головного редактора Джона Сімпсона, додавання "твіту" до словника, уже є порушенням правил. "Нове слово, аби потрапити на сторінки видання, має знаходитися у вжитку протягом 10-ти років", - каже він.

Між тим, цікавим є той факт, що ще у 2011-ому році, до Оксфордського словника вже було додане слово "retweet" (ділитися іншим твітом).