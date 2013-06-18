У Києві просто неба співатимуть світові зірки опери

У неділю, 23 червня, на столичній Європейській площі відбудеться щорічний міжнародний фестиваль «Сходи до Неба».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, участь у гала-виставі візьмуть всесвітньовідомі українські митці.

Перед киянами та гостями міста виступлять вокалісти: сопрано Оксана Дика – солістка театру «Ла Скала», Віденської опери, опери Лос-Анджелеса, Маріїнського театру; контртенор Юрій Міненко – перший український співак і перший контртенор, який вийшов у фінал Міжнародного конкурсу оперних співаків «Співак Світу» в Кардіффі, входить до трійки кращих контртенорів світу, соліст «Большого театру»; тенор Фабіо Андреотті з Італії і сопрано Талар Декрманджан із Сирії.

Також у концерті братимуть участь скрипаль-віртуоз Василь Попадюк – учасник престижних джазових фестивалів в Америці та Канаді; піаніст і композитор Дмитро Найдич – лауреат вищої театральної нагороди Франції – премії Мольєра, разом з музикантами з Франції: Ремі Віньолем і Жилем Натуре; піаніст Дмитро Суховієнко – лауреат першої премії Міжнародного музичного конкурсу в Сан-Бартоломео, трубач Андрій Ільків – заслужений артист України, володар звання «Перший талант світу», Олена Філіп’єва – прима-балерина Національного театру опери та балету України, лауреат численних міжнародних конкурсів.

Також відвідувачі фестивалю зможуть послухати класичні твори у виконанні Національного симфонічного оркестру України під керуванням Володимира Сіренка.

В КМДА звертають увагу, що для організації та проведення заходу з 06.00 22 червня до 22.00 24 червня на Європейській площі буде перекрито рух транспорту.

Фестиваль «Сходи до Неба» розпочнеться в неділю о 18.30 та завершиться о 21.00.