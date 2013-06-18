Ніно Катамадзе виступить на арт-шоу «Ніч у Луцькому замку»

У Луцьку в ніч з 29 на 30 червня відбудеться арт-шоу «Ніч в Луцькому замку».

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося сьогодні на прес-конференції за участю міського голови Миколи Романюка.

Він зазначив, що організатором арт-шоу «Ніч у Луцькому замку» є Луцька міська рада. І хоча проект дуже масштабний, на його проведення кошти з міського бюджету не виділяються. Все фінансування відбувається за рахунок спонсорів.

Як повідомила на прес-конференції начальник управління культури міської ради Тетяна Гнатів, арт-шоу стало уже популярним й набуло статусу міжнародного. У цьогорічному - сьомому - проекті давню епоху відтворюватимуть театри стародавнього танцю «Belriguardo» (Польща) та «Джойссанс» (м. Київ), музичні гурти середньовічної музики «Euphorica» (Чехія), «Irdorath» (Білорусь), клуби історичної реконструкції «Паладін» (м. Львів) та «Аквітанія» і «Лучеськ» (м. Луцьк). Також виступатиме театр вогню «К.О.Т» з Києва. Щогодини протягом ночі в церкві Іоана Богослова демонструватиметься світлоінсталяція «З глибини віків» і театралізована подорож «Сходження до світла» у В'їзній вежі.

Спеціальний гість «Ночі у Луцькому замку 2013», з яким учасники будуть зустрічати світанок - Ніно Катамадзе & Insight (Грузія).

За словами Гнатів, «цього року «Ніч у Луцькому замку 2013» проходитиме під гаслом – ніч контрастів, світла і вогню, історія у тривимірному просторі і часі". "Буде багато сюрпризів і несподіванок", - зауважила вона. Також, вперше під час арт-шоу на відвідувачів очікує - 3D відеоінсталяція «Містерія часу».

Незмінним, за її словами, у проекті залишається ярмарок майстрів народної творчості, середньовічні розваги, презентація напоїв і страв за давніми рецептами.