Триває суперечка навколо Будинку творчості імені Чехова в Ялті
НСПУ каже про незаконну оренду
Ялтинський пансіонат "Будинок творчості письменників ім. А. П. Чехова", який перебуває на балансі Національного союзу письменників, незаконно орендується компанією «Росичи», незважаючи на те, що договір оренди у неї закінчився ще 31 грудня 2012 року.
Про це на прес-конференції в УНІАН заявив генеральний директор дирекції управління майном Національної спілки письменників України (НСПУ) Микола Грицик
«Сьогодні компанія «Росичи» не має права на експлуатацію нашого об'єкта, цей об'єкт є власністю спілки письменників», - заявив Грицик.
За його словами, компанія-орендар категорично відмовилася від перегляду ставок оренди, встановлених ще в 2005 році.
«Власник компанії «Росичи» Володимир Саєнко на зустрічі зі Спілкою письменників категорично висловився, що іншої вартості оренди не буде - а це 16 центів за кв. метр», - сказав Грицик.
«Де може бути така вартість в пансіонаті на узбережжі моря в Ялті? Йому було повідомлено, що з ним договір підписано не буде», - додав керівник майном Спілки письменників.
У такій ситуації НСПУ вирішила укласти договір оренди з компанією «Позитив Південь».
Зокрема, новий орендар готовий був заплатити 840 тис. грн орендної плати за рік, тоді як компанія «Росичи» платила в чотири рази менше - близько 200 тис. грн.
Присутній на прес-конференції представник компанії «Позитив Південь» Олександр Тюленєв повідомив, що у подальшому старі орендарі подали до суду і добилися продовження договору оренди пансіонату.
«Не пускають ні нас, ні співробітників НСПУ. У пансіонаті проводяться ремонтні роботи і заселяються відпочиваючі. На момент, коли вони повинні зберігати майно - вони його використовують без дозвільних документів і змінюють характеристики», - сказав Олександр Тюленєв.
Як повідомляли раніше ЗМІ, боротьба за пансіонат «"Будинок творчості письменників імені Чехова" загострилася на початку 2013 року.
20 лютого новий орендар - компанія «Позитив Південь» заявила про захоплення невідомими пансіонату.
Тоді в нападі брали участь 50 осіб з вогнепальною зброєю і вибуховими пристроями.