Триває суперечка навколо Будинку творчості імені Чехова в Ялті

Ялтинський пансіонат "Будинок творчості письменників ім. А. П. Чехова", який перебуває на балансі Національного союзу письменників, незаконно орендується компанією «Росичи», незважаючи на те, що договір оренди у неї закінчився ще 31 грудня 2012 року.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив генеральний директор дирекції управління майном Національної спілки письменників України (НСПУ) Микола Грицик

«Сьогодні компанія «Росичи» не має права на експлуатацію нашого об'єкта, цей об'єкт є власністю спілки письменників», - заявив Грицик.

За його словами, компанія-орендар категорично відмовилася від перегляду ставок оренди, встановлених ще в 2005 році.

«Власник компанії «Росичи» Володимир Саєнко на зустрічі зі Спілкою письменників категорично висловився, що іншої вартості оренди не буде - а це 16 центів за кв. метр», - сказав Грицик.

«Де може бути така вартість в пансіонаті на узбережжі моря в Ялті? Йому було повідомлено, що з ним договір підписано не буде», - додав керівник майном Спілки письменників.

У такій ситуації НСПУ вирішила укласти договір оренди з компанією «Позитив Південь».

Зокрема, новий орендар готовий був заплатити 840 тис. грн орендної плати за рік, тоді як компанія «Росичи» платила в чотири рази менше - близько 200 тис. грн.

Присутній на прес-конференції представник компанії «Позитив Південь» Олександр Тюленєв повідомив, що у подальшому старі орендарі подали до суду і добилися продовження договору оренди пансіонату.

«Не пускають ні нас, ні співробітників НСПУ. У пансіонаті проводяться ремонтні роботи і заселяються відпочиваючі. На момент, коли вони повинні зберігати майно - вони його використовують без дозвільних документів і змінюють характеристики», - сказав Олександр Тюленєв.

Як повідомляли раніше ЗМІ, боротьба за пансіонат «"Будинок творчості письменників імені Чехова" загострилася на початку 2013 року.

20 лютого новий орендар - компанія «Позитив Південь» заявила про захоплення невідомими пансіонату.

Тоді в нападі брали участь 50 осіб з вогнепальною зброєю і вибуховими пристроями.