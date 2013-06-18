ЗМІ: Олег Скрипка потрапив у ДТП

Сьогодні ввечері відомий рок-музикант Олег Скрипка на пішохідному переході зачепив жінку з дитиною.

Про це ГолосUA повідомили очевидці події.

Вони розповіли, що мотоцикл, яким керував музикант, їхав по вулиці Стеценка у напрямку Пуща-Водиці.

У якийсь момент водій побачив, як з-за транспорту на пішохідному переході з'явилися люди.

Зрозумівши, що зіткнення уникнути не вдасться, музикант поклав мотоцикл на асфальт і таким способом йому вдалося звести до мінімуму ризик наїзду на пішоходів.

Проте лікарі попередньо констатували незначні травми у жінки і дитини.

Медики вирішили госпіталізувати їх для подальшого обстеження.

Сам же музикант був у шортах і при падінні об асфальт зчесав собі шкіру на коліні.

Олег Скрипка на місці ДТП дочекався медиків та інспекторів ДАІ.