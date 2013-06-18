Трагічно загинула Марина Брацило

17 червня на 37-му році трагічно обірвалося життя молодої талановитої поетеси Марини Брацило. Про це повідомляє сайт “Укр.Літ”.

***Марина Брацило. Народилася 02.12.1976 р. у м. Запоріжжі.

Працювала: коректором у ЗМІ; літредактором у видавництвах “Факт”, “Смолоскип”; редактором у журналах “Пані”, “Вона”, “Даша”; контент-редактором сайту IVONA. З 1997 року член Національної спілки письменників України. У 1998–1999 рр. – голова Запорізького обласного літературного об’єднання ім. М. Гайдабури.

Участь у літературних конкурсах: Запорізька обласна премія для обдарованої молоді (1993, 1995 рр., лауреат); Міжнародний конкурс молодих літераторів “Гранослов (1994,1995, дипломант)”; Літературний конкурс видавництва “Смолоскип” (1997, відзнака); V Всеукраїнський фестиваль “Лір” (1997, лауреат). Участь у музичних фестивалях та конкурсах: Запорізький Обласний молодіжний фестиваль естрадного мистецтва “Зорепад” (1993, лауреат); Міжнародний пісенний фестиваль”Доля” (м. Чернівці, 1994, дипломант), фестиваль авторської пісні та акустичної музики “Срібна підкова” (Львів, 1995, призер); Запорізькі обласні відбіркові тури фестивалю “Червона рута” (1995, 1997, призер). Поетичні збірки: “Хортицькі Дзвони” (1995), “Благовіст” (1996), “Мелодія вічних прощань” (1997), “Сонцетяжіння” (2001), “Чотири пори любові” (2006). Учасник Всеукраїнського збору молодих літераторів (1998) та Всеукраїнської наради “Молода література і державність України” (1999). Багаторічний учасник Всеукраїнського семінару творчої молоді України в Ірпені.

Громадське визнання:1994 р. – Грамота Союзу українок Америки з нагоди Року родини за перемогу у конкурсі есеїв; 1995 р. – Грамота Центрального правління Всеукраїнського товариства “Просвіта” ім. Т. Шевченка за першу поетичну збірку “Хортицькі дзвони”; 1997 р. – Почесна грамота обласного відділення Українського фонду культури за плідну літературну діяльність та велику громадсько-масову роботу по відродженню і пропаганду духовної спадщини українського народу; у 1999 р. включена Американським Біографічним Інститутом до номінації “Жінка року” та до Міжнародного словника видатних особистостей. З 2005 р. – постійний член журі Всеукраїнського конкурсу живої поезії “Молоде вино”.