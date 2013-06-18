«Тролейбус імені Цоя» проїдеться Луцьком

«Концерт у тролейбусі», присвячений 51-річчю від дня народження російського музиканта Віктора Цоя, відбудеться 23 червня в Луцьку.

Стартує тролейбус, у якому гратимуть пісні легендарного митця, від зупинки на вулиці Данила Галицього, - розповіли Волинським новинам організатори заходу з молодіжного об'єднання «Квартира FM» Іванна Мартинів та Роман Домбровський.

Луцьком він курсуватиме втретє.

«Для когось це стане нагодою пригадати молоді роки та романтику часів розквіту радянського року, для молоді – можливістю послухати правдиву музику, яка надає крила», - кажуть організатори.

Стартує тролейбус о 15:00.

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